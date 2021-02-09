زينت سانت بطرسبرغ يغلب منتخب الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

سقط منتخب ​الأردن​ أمام ​زينت سانت بطرسبرغ​ الروسي بهدف للاشيء ودياً في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب في دبي.



وإنخرط منتخب النشامى في معسكر تدريب مكثف في دبي تحضيراً لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان منتخب الأردن تعادل سلباً مع دينامو كييف الأوكراني قبل أن يواجه طاجكستان مرتين حيث فاز في المباراة الأولى 2- 0، وخسر الثانية 0-1.

ويختتم منتخب الاردن معسكره بخوض المباراة الودية الأخيرة، أمام منتخب أوزبكستان يوم 15 من الشهر الجاري، قبل العودة إلى عمان.