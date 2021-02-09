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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زينت سانت بطرسبرغ يغلب منتخب الأردن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021
سقط منتخب الأردن أمام زينت سانت بطرسبرغ الروسي بهدف للاشيء ودياً في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب في دبي.
وإنخرط منتخب النشامى في معسكر تدريب مكثف في دبي تحضيراً لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان منتخب الأردن تعادل سلباً مع دينامو كييف الأوكراني قبل أن يواجه طاجكستان مرتين حيث فاز في المباراة الأولى 2- 0، وخسر الثانية 0-1.
ويختتم منتخب الاردن معسكره بخوض المباراة الودية الأخيرة، أمام منتخب أوزبكستان يوم 15 من الشهر الجاري، قبل العودة إلى عمان.