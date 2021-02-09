حادثة كوبي براينت.. الطيار «أضاع الاتجاه»

(واشنطن - أ ف ب)

توصل محققون من هيئة سلامة النقل الأمريكية، الثلاثاء، إلى استنتاج أن يكون قائد المروحية التي تحطمت العام الماضي، وأسفرت عن مقتله إلى جانب أسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنته و6 أشخاص آخرين، قد أضاع الاتجاه بعد تحليقه في السُحب.

واعتمد المحققون في استنتاجهم الأولي على أقوال روبرت ساموالت رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل والمسؤول عن تحديد رسمياً أسباب الحادث، أدلى بها في جلسة اجتماع عامة بشأن ما حصل اذ قال «من المحتمل أن يكون قائد المروحية قد عانى، اضاعة الاتجاه».

وأكد ساموالت في أقواله أن الطيار المخضرم والذي يدعى آرا زوبايان (50 عاماً) أفاد في رسالة صوتية عبر الراديو قبل وقت قصير من تحطم المروحية انه سيرتفع إلى 4 آلاف قدم (1200 م) من أجل الخروج من الضباب الكثيف، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن الطوافة كانت حينها في حالة انعطاف إلى اليسار وتهبط بسرعة.

وأردف: «هذه المناورة تتماشى مع تعرض الطيار للارتباك المكاني في ظروف الرؤية المحدودة» وأنه «كان يعتقد خطأ أن المروحية تصعد بينما هي كانت تهبط».

ولقي براينت (41 عاماً) حتفه في 26 كانون الثاني/يناير 2020 بعد تحطم المروحية التي كانت تقله وابنته جيانا (13 عاماً) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غربي لوس أنجلوس.