بداية قوية لنادال ومفاجأة مصرية في أستراليا

بدد الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانياً، الشكوك بشأن وضعه البدني وبدأ مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوز سهل على الصربي لاسلو دييري 6-3 و6-4 و6-1، فيما بدأت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة رابعة حملة الدفاع عن لقبها بشكل متعثر بعد فوزها الصعب على الأسترالية ماديسون إينغليس 7-5 و6-4 في الدور الأول لأولى بطولات الغراند سلام للموسم.

فيما حققت المصرية ميار شريف الإنجاز وبلغت الدور الثاني للمرة الأولى في ثاني مشاركة لها في القرعة الرئيسية لإحدى بطولات الغراند سلام، وذلك بفوزها على الفرنسية كلويه باكيه 7-5 و7-5.

ولم يظهر نادال في مستهل مسعاه للفوز بلقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2009 والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع الغائب السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما)، أي علامات تأثر بالأوجاع التي عاناها في ظهره ودفعته إلى عدم المشاركة في كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

واحتاج ابن الـ34 عاماً إلى ساعة و53 دقيقة فقط لتخطي عقبة دييري المصنف 56 عالمياً والتأهل إلى الدور الثاني؛ حيث سيواجه الأمريكي مايكل موه المصنف 177 الذي أقصى الصربي فيكتور ترويتسكي بخمس مجموعات.

وأقر نادال: «كان الوضع صعباً علي في الأيام الـ15 الماضية، بالتالي كنت بحاجة إلى تخطي المباراة الأولى، وهذا ما فعلته. أنا سعيد بالتأهل وأعتقد بأني قمت بعمل جيد. الفوز بثلاث مجموعات متتالية، هذا ما كنت بحاجة إليه».

وكانت مباراة اليوم الأولى لنادال على الصعيد التنافسي منذ نصف نهائي بطولة الماسترز في لندن في 21 نوفمبر حين خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف».

وعانت كينين لتخطي عقبة إينغليس المصنفة خارج نادي المئة الأوليات، وقد أعربت ابنة الـ22 عاماً عن عدم رضاها عما قدمته في اختبارها الأول، لاسيما بعد ارتكابها 27 خطأ غير مباشر، قائلة: «من الواضح أنني لست سعيدة بالطريقة التي لعبت بها».

وضربت البطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى بضراوة في مستهل عودتها إلى الغراند سلام بعدما قررت عدم المشاركة في الموسم الماضي بفلاشينغ ميدوز ورولان غاروس خوفاً من فيروس كورونا، وذلك باكتساحها المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-صفر و6-صفر في 44 دقيقة فقط.

وودعت فيكتوريا أزارنكا من بيلاروس، بطلة عامي 2012 و2013، البطولة من الباب الصغير بعدما تأثرت كثيراً بالحجر الصحي الذي فرض عليها لمدة أسبوعين ضمن بروتوكولات فيروس كورونا، بما أنها كانت إحدى حالات المخالطة في الرحلات القادمة إلى أستراليا، ما حرمها من خوض التمارين.

وعانت أزارنكا من مشاكل في التنفس، لاسيما خلال المجموعة الثانية من مباراتها والأمريكية جيسيكا بيغولا، وبدت وكأنها ستسقط أرضاً ما دفعها إلى طلب وقت مستقطع طبي واستخدام جهاز الاستنشاق، لكن من دون جدوى لتخسر المواجهة في نهاية المطاف 5-7 و4-6.

إنجاز مصري

ولم تجد التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة، صعوبة لحجز بطاقتها بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-صفر و6-2، فيما حققت المصرية ميار شريف الإنجاز وبلغت الدور الثاني للمرة الأولى في ثاني مشاركة لها في القرعة الرئيسية لإحدى بطولات الغراند سلام، وذلك بفوزها على الفرنسية كلويه باكيه 7-5 و7-5.

وتشارك ابنة الـ24 عاماً للمرة الثانية توالياً في البطولة الأسترالية، وودعت من التصفيات الموسم الماضي، فيما انتهت مشاركتها الأخرى في الغراند سلام عند الدور الأول العام الماضي أيضاً في رولان غاروس.