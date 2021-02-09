شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة مهمة لشباب الأهلي وكلباء نحو النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع شباب الأهلي واتحاد كلباء، خطوة مهمة نحو التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على الوصل والنصر على التوالي في ذهاب دور نصف النهائي.

في استاد زعبيل، فاز شباب الأهلي على الوصل 2-صفر، سجل الأول البرازيلي إيجور جيسوس في الدقيقة 37 بعد تمريرة طويلة من حمدان الكمالي، والثاني المدافع محمد جابر في الدقيقة 82 بعد ركلة حرة رفعها عزيز.

ووضع «الفرسان» قدماً في النهائي، كونه سيواجه الوصل في استاد راشد في لقاء الإياب.

وفي استاد آل مكتوم بدبي، اقتنص اتحاد كلباء فوزاً مهماً 2-1 من النصر الذي كان يقوده مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز.

وكان اتحاد كلباء افتتح التسجيل عن طريق التوجولي بينيل ملابا في الدقيقة 6 من ركلة جزاء إثر لمسة يد على محمد فوزي الذي طرد مباشرة بالبطاقة الحمراء.

وعزز ناصر عبد الهادي هدف التقدم الثاني لفريق كلباء في الدقيقة 18، وقلص توزي النتيجة للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وأصبح توزي أكثر المساهمين في إحراز الأهداف للنصر هذا الموسم بعدد7 أهداف، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3.

ويلتقي الفريقان يوم 2 مارس/آذار المقبل في لقاء الذهاب من المسابقة على ملعب اتحاد كلباء.