قمة بين إشبيلية وبرشلونة في كأس الملك

يلعب برشلونة وإشبيلية في مباراة قمة عندما يلتقيان الأربعاء في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، على ملعب رامون سانشيس بيسخوان في ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الـ119.

ويُمَنِّي إشبيلية النفس أقله بتكرار نتيجة ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة قبل عامين، عندما فاز على الفريق الكتالوني بثنائية نظيفة، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة إياباً 1-6.

ويمر إشبيلية بفترة جيدة، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، ودخل في منافسة قوية مع برشلونة وريال مدريد على المركز الثاني، حيث يتأخر عنهما بفارق نقطة واحدة وبفارق 8 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي يملك مباراة مؤجلة.

ويملك إشبيلية بقيادة مدربه جولن لوبيتيغي تشكيلة متوازنة في جميع الخطوط، تضم عناصر خبرة، في مقدمتها قائده خيسوس نافاس ولاعبا وسط برشلونة السابقان الكرواتي إيفان راكيتيش ومنير الحدادي، وعززها في فترة الانتقالات الشتوية بصانع الألعاب الأرجنتيني أليخاندرو «بابو» غوميس الذي افتتح غلته التهديفية في أول مباراة بألوانه عندما سجل الهدف الثاني في ثلاثية الفوز على خيتافي السبت، إلى جانب ثاني لائحة هدافي الليغا الدولي المغربي يوسف النصيري (13 هدفاً).

وقال الهولندي كومان مدرب برشلونة عن المباراة: الأمر سوف يعتمد علينا، إشبيلية فريق منظم وقوي جداً بدنياً ولديهم عدة مواهب. علينا أن نخرج من الضغط وعندما تكون الكرة معنا علينا أن نكون في أفضل حال.