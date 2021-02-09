أبو تريكة يعتذر لـ«الشحات وكهربا» بعد إيقافهما بسببه

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، رسالة اعتذار إلى الثنائي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، بعد قرار إيقافهما بسبب مصافحته بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ.

وقررت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، إيقاف ثنائي الأهلي، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا» بسبب مصافحتهما لـ محمد أبو تريكة، وذلك بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ الألماني.

وكتب أبو تريكة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «أنا أسف جداً والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعاً»، مع الإشارة إلى حساب الثنائي الموقوف.

وكان النادي الأهلي تلقى خسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين، على ملعب «الريان» في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبعد نهاية المباراة، توجه الشحات وكهربا إلى المدرجات لمصافحة محمد أبو تريكة الذي تواجد في مدرجات ملعب الريان، وهو الأمر الذي يعد خرقا لقواعد الفقاعة والإجراءات الاحترازية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الخاص بمونديال الأندية.

وتلقت بعثة الأهلي، إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤكد فيه حرمان كلا من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية بعد مصافحة محمد أبو تريكة بعد نهاية لقاء البايرن.