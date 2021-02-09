مصطفى محمد : جماهير جلطة سراي تشبه جمهور الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أقام نادي جالاتا سراي التركي حفلًا رسميًا لتقديم اللاعبين الذي تعاقد معهم النادي مؤخرًا وعلى رأسهم مصطفى محمد، المعار من الزمالك، وأونيكورو وجيدسون فرنانديز ويدلين، بحضور مصطفى جنكيز رئيس النادي.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين منذ انتقاله لصفوف جالاتا سراي في شباك باشاك شهير وفنربخشة في ديربي تركية، ليؤكد مصطفى أنه صفقة قوية للغاية ويسطر بداية ناجحة في الملاعب التركية.

وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي الذي نقله الموقع الرسمي للنادي:" منذ قدومي لجالاتا سراي أحسست بأنني موجود وسط عائلتي، وشعرت بسعادة بالغة، وأنني متواجد في بيتي الثاني".

وأضاف:" أشكر الجماهير على دعمها وحبهم لي ولنادي جالاتا سراي، نفس الحب الذي تحبه لي جماهير الزمالك وجدته هنا، ودي من أتر الأسباب التي دفعتني للقدوم لتركيا زي ما جمهور الزمالك بيحب النادي بتاعه".

وأتم:" تلقيت عرضًا من نادي فنربخشة الصيف الماضي، وفي فترة الانتقالات الشتوية الحالية تلقيت عرضًا من جالاتا سراي، وسعيد للغاية بتواجدي في أكبر نادي في تركيا، وسعيد بتواجدي مع عائلتي الجديدة".