عزل كهربا والشحات وخضوعهما لمسحة عاجلة بسبب أبو تريكة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أخطرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بقطر، النادي الأهلي بعزل حسين الشحات ومحمود كهربا، لاعبا الفريق في الغرف بشكل منفرد كإجراء إحترازي.

وطالبت اللجنة بخضوع الثنائي لمسحة عاجلة بعد خرقهما قواعد الفقاعة الطبية، بعد قيامهما بمصافحة محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، على هامش مباراة بايرن ميونخ.

ويواجه الأهلي، نظيره بالميراس البرازيلي، في الخامسة مساء الخميس المقبل، على "استاد المدينة التعليمية بالريان"، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالدوحة.

وكان الأهلي قد خسر بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي المونديال.

وتغلب المارد الأحمر، على الدحيل القطري بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات ربع نهائي المونديال.

ويأمل النادي الأهلي في تكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية عام 2006 والذي أقيم باليابان، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكى، بهدفين مقابل هدف.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد غياب 7 سنوات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه.

ويشارك المارد الأحمر، فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، كما يعد النادى العربي الأكثر مشاركة فى المونديال، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.