أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021

الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلى أمام بالميراس البرازيلى

حرم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، من المشاركة مع الاهلى أمام فريق بالميراس البرازيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بسبب اختراقهم نظام الفقعة الاحترازية.

طبيب الأهلى النفسى الأسبق تعليقا على الهزيمة من البايرن: اللاعيبة خايفة من التحفيل

أكد الدكتور محمد فكرى، الطبيب النفسى للنادى الأهلي الأسبق، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن أي لاعب يحتاج إلى شق نفسي للتعامل عليه معه، مشيرا إلى أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، طلبه للعمل معه، ولكن طوال الفترة الماضية، لم يتم الاستعانة بأى طبيب نفسي للتعامل مع اللاعبين وإعدادهم نفسيا. الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمس. تعرف على موعد الاجتماع الفني ومؤتمر مباراة الأهلي وبالميراس فى المونديال حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

حجز طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، مكانه بقوة فى تشكيل القلعة الحمراء أمام بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد الفائز ببرونزية كأس العالم اللأندية المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة فى المواجهة التى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل .