شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالزمالك يكشف حقيقة الاستغناء عن مدرب الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أشرف قاسم المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد عن طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بالاستغناء عن خدمات عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأبيض في الفترة الحالية، وأضاف خلال تصريحاته للموقع الرسمى للنادى، بأن عمرو عبد السلام يقوم بدوره على أكمل وجه في الجهاز المعاون لباتشيكو، والمدير الفني لم يطلب رحيل مدرب الحراس في الفترة الحالية.

وشدد أشرف قاسم على أن مستوى حراس المرمى بالفريق متميز والدليل على ذلك قلة الأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات التي خاضها الزمالك في الموسم الحالي، ويرجع ذلك لدور عمرو عبد السلام مدرب الحراس مع حراس مرمى الفريق.

فى سياق أخر، قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، نقل تدريبات الفريق، غدا الأربعاء، لتقام باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرا، بدلا من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر باتشيكو إقامة مران الغد بإستاد القاهرة، ليعتاد لاعبي الزمالك علي أرضية الملعب قبل مواجهة بطل الجزائر بساعات قليلة في أولي مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال.

ويراقب الجهاز الفني للزمالك الأوضاع داخل نادي مولودية الجزائر عن كثب خاصة بعد إجراء تعديل في تشكيل الجهاز الفني لبطل الجزائر، قبل أيام قليلة من موقعة أفريقيا مما قد يغير في طريقة اللعب المعتادة للفريق.

كما يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني لمسحة كورونا غدا الأربعاء فى تمام الساعة الثانية ظهرا، على أن تظهر نتيجة المسحة مساءا فى إطار الاجراءات المتبعة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل المباريات الرسمية بالبطولات الأفريقية، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل رحلة مولودية الجزائر بالقاهرة منذ الوصول وحتى المغادرة حيث تصل البعثة إلى القاهرة في الثامنة والربع مساء الغد، ثم تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وتتجه لمقر الإقامة في أحد فنادق القاهرة الكبرى بجوار استاد الكلية الحربية.

ويخوض الفريق الجزائري مرانه الأساسي والوحيد في القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، بإستاد القاهرة، وهو نفس توقيت إقامة المباراة، وذلك وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تقضي بخوض الفريق الضيف مرانه الرئيسي على ملعب اللقاء قبل إقامته بـ 24 ساعة.