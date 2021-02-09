شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى النفسى الأسبق تعليقا على الهزيمة من البايرن: اللاعيبة خايفة من التحفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فكرى، الطبيب النفسى للنادى الأهلي الأسبق، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن أي لاعب يحتاج إلى شق نفسي للتعامل عليه معه، مشيرا إلى أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، طلبه للعمل معه، ولكن طوال الفترة الماضية، لم يتم الاستعانة بأى طبيب نفسي للتعامل مع اللاعبين وإعدادهم نفسيا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "إعداد اللاعب نفسيا لا يعني بالمرة أنه مريض نفسي، أي لاعب للنادي الأهلي يبص للسوشيال ميديا وضغطها بأن بايرن موينخ بيكسب اسكور كبير على فرق كبيرة، لازم يخاف وينهزم نفسيا".

وقال: "اللاعبين بيخافوا من التحفيل على السوشيال ميديا، فتلاقي الفرقة طول الوقت بتدافع وبتلعب بخوف، الأهلي لعب وخسر من بايرن ميونخ في آخر دقيقة في عهد مانويل جوزيه والأهلي أدى مباراة رائعة، مكنش في الزخم والضغط بتاع السوشيال ميديا وقتها".