شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان ينتقد اتحاد الكرة بسبب عدم تطبيق الـvar في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق الأنباء المتداولة من قبل اتحاد الكرة بعدم تطبيق تقنية الـvar في مباريات كأس مصر و تطبيقه في النهائي فقط ، حيث قال عثمان : " هذا القرار سيكون خاطئ تماما ، من المتعارف عليه أن تتقدم خطوة للأمام بتطوير التقنية .

أكد سمير عثمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: " كالعادة في كرة القدم المصرية لا يوجد أحد يطور ويكمل مسيرة ما قبله ، تقنية الـvar لم يمر عليها عام وبالتالي يجب تطويرها، ومتعجب من موقف اللجنة الثلاثية، وأين لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد و يجب أن يكون لها رأي باستخدام التقنية.

أضاف رئيس لجنة الحكام : "عدم استخدام تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر قرار خاطئ وسيحدث أزمات والأولي لعب المسابقة بتطبيق التقنية ، بداية من مباريات دور الـ32".

في سياق متصل ، كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة، حقيقة وجود أسهم لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لشركة الـvar التى تعاقد معها اتحاد الكرة لتطبيق التقنية فى الكرة المصرية، مؤكدا عدم صحة هذه المعلومة نهائيا، وأن الشركة إسبانية وهى التى طبقت بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت بمصر.

وتابع الجنايني في حواره على قناة اون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، أن وزارة الرياضة باعتبارها الجهة الإدارية وافقت على تطبيق تقنية الفيديو.

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة أنه فوجئ بخطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا برحيلنا ونفس الأمر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ولم يكن يعلم يهذا الأمر.

وتابع الجنايني، في حواره على قناة أون تايم سبورت: "عرفت إننا ماشيين من جواب الفيفا اللى جالنا وكانت مفاجأة طبعا، وحتى لما بلغت أشرف صبحى اتفاجئ، واتقال إن هييجى لجنة تانية". وأضاف الجناينى ضاحكا: "اللجنة الثلاثية ينتهى تعينها يوم 31 يناير بس النهاردة 35 يناير لسه باين".