شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. باتشيكو يطلب الاستغناء عن المثلوثى فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة كبرى، طالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من إدارة الكرة البحث عن عرض للتونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق، لرحيله في نهاية الموسم الجارى، أو خروجه على سبيل الإعارة لحين استعادة مستواه، ويتمكن الزمالك من الاعتماد عليه.

وكشف مصدر مقرب من باتشيكو، إنه أكد للجنة الكرة إنه غير مقتنع بإمكانيات ومستوى حمزة المثلوثى، ويحتاج لفترة من الوقت حتى يستعيد مستواه، لذلك لا يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية، مع كثرة اصاباته التي تمنعه من المشاركة كبديل في بعض الأحيان التي يحتاجه الجهاز الفني.

ويرغب الخواجة البرتغالى في التعاقد مع لاعب يستطيع الاعتماد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، خاصة مع عدم تمكن حازم إمام من المشاركة بصفة مستمرة الأمر الذى يعرضه للاجهاد في كثير من الأحيان.

تعاقد الزمالك مع حمزة المثلثوى فى الانتقالات الصيفية الماضية، قبل بداية الموسم الحالى، ولم يقدم اللاعب المستوى المطلوب، الأمر الذى دفع باتشيكو لعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية، ومن ثم طلب رحيله.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.