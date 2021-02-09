شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. باتشيكو يطلب الاستغناء عن المثلوثى فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة كبرى، طالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من إدارة الكرة البحث عن عرض للتونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق، لرحيله في نهاية الموسم الجارى، أو خروجه على سبيل الإعارة لحين استعادة مستواه، ويتمكن الزمالك من الاعتماد عليه.
ويرغب الخواجة البرتغالى في التعاقد مع لاعب يستطيع الاعتماد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، خاصة مع عدم تمكن حازم إمام من المشاركة بصفة مستمرة الأمر الذى يعرضه للاجهاد في كثير من الأحيان.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.