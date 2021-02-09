شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد اختيار محمد هانى نسر مباراة بايرن ميونخ: نفخر بك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر، بالنجم محمد هانى، ظهير أيمن الفريق، بعد تألقه اللافت فى مباراة الأمس واختياره نسر المباراة كأفضل لاعب فى الفريق الأحمر، أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ الألمانى، فى مباراة نصف نهائى مونديال الأندية المقام حاليا فى قطر، التى انتهت بفوز العملاق البافارى بهدفين دون رد.





ونشر حساب النادى، صورا للنجم محمد هانى، من مباراة الأمس، علق عليها قائلا: "نسر مباراة أمس.. نفخر بك".





وشهدت مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ، تألق لافت لهانى، بعدما قدم أداء دفاعى طيب ونجح فى إيقاف خطورة سيرج جنابرى على مدار المباراة.





وأظهرت أرقام محمد هانى فى المباراة تفوقه وتقديم مستوى جيد رغم تخوف البعض من مشاركته، باعتبار أنها الجبهة التى مثلت إزعاجا على دفاع الأهلى فى مباراة الدحيل بربع نهائى المونديال.

وجاءت أرقام محمد هانى أمام البايرن:

قطع الكرة: 5.

اعترض الكرة قبل وصولها لأحد اللاعبين: 4.

قطع الكرة دون الاستحواذ عليها: 6.

دقة تمريراته القصيرة: 91% (30 من 33).

عرضية الأهلى الوحيدة جاءت عن طريقه.





من ناحية أخرى، حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة، صباح غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة، موعدا لعقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى، المحدد لها بعد غدٍ الخميس، فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.





ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى، التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق على زى الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الطبية والتسويقية الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الأهلى يواجه بالميراس البرازيلى، فى الخامسة من مساء بعد، الخميس، بتوقيت القاهرة على إستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.