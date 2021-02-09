شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبى فريق البنك الاهلى إيجابية عينة الحارس محمود الزنفلى و إعادة المسحة لاكثر من لاعب خلال الساعات الماضية للتاكد من سلامة الجميع قبل مواجهة فريق وادى دجلة في بطولة كأس مصر وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصري

و يواصل فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لمباراة وادي دجله المقرر لها الخميس المقبل علي ستاد السكة الحديد ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر بعدما تلقى مسئولو فريقى أسوان والبنك الاهلى فاكساً من اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة أسوان والبنك الأهلي فى الدوري الممتاز، والتى كان من مقرراً إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد بتروسبورت، لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري، وجاء قرار تأجيل اللقاء بين الفريقين نظراً لتعارض موعدها مع مواجهة البنك الأهلي ووادى دجلة بكأس مصر

غاب عن المران الجماعي التونسى محمد مثناني و محمد مجدي الذي بدء تنفيذ برنامج التأهيل مابعد الإصابة وكريم بامبو وأحمد ياسر ومحمد كوفي الذي خضع لتدريبات منفردة اليوم.

و حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلى أمام لجونة بالتعادل، والتى جمعتهما باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.