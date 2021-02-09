شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر ومضاعفة الغرامة للظهور التليفزيوني للاعبين.

شروط فرجانى ساسى التي تسببت في فشل تجديده للزمالك

باتت أيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك معدودة داخل النادي، بعدما قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع إدارة الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، حيث رفض ساسى العرض المقدم من إدارة الزمالك وتمسك بشروطه الخاصة والتي كانت عقبة امام إدارة النادي لاتمام التجديد رسميا.

بن شرقي وجمعة جاهزان لموقعة الزمالك الأفريقية

أصبح الثنائي أشرف بن شرقي وعبد الله جمعة، لاعبا فريق الزمالك، جاهزان للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة، أمام مولودية الجزائر في إطار افتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يتدرب في استاد القاهرة غدا ويخضع لمسحة كورونا

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي باتشيكو، نقل تدريبات الفريق، غدا الأربعاء، لتقام بإستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرا، بدلا من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. خاض اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري ابطال أفريقيا ، حيث يسعى الزمالك لحسم الفوز في المباراة التي ستقام علي استاد القاهرة للمنافسة علي التأهل إلى دور الـ 8 في البطولة. تدريب الزمالك استعدادًا لمولودية الجزائر × 15 صورة

صرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.