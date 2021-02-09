حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين رسميا

تعافى بن شرقى من آلام الضلوع وجمعة يشارك فى جزء من مران الزمالك شروط فرجانى ساسى التي تسببت في فشل تجديده للزمالك الاهلي يكشف خضوع الشحات وكهربا لمسحة طبية في المونديال طاهر محمد طاهر يحجز مكانه فى تشكيل الأهلى أمام بالميراس الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية