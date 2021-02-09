شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وجمعة جاهزان لموقعة الزمالك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الثنائي أشرف بن شرقي وعبد الله جمعة، لاعبا فريق الزمالك، جاهزان للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة، أمام مولودية الجزائر في إطار افتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في التاسعة مساء الجمعة المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات الأبيض ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لدوري الأبطال الأفريقي.

كشف مصدر داخل الزمالك، جاهزية بن شرقي وجمعة لمباراة مولودية الجزائر من الناحية الطبية وأصبحت مشاركة اللاعبان فى يد الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي باتشيكو.

وعاني أشرف بن شرقي من آلام في الضلوع خلال الأيام الماضية، مما أدي لغيابه عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بمسابقة الدوري والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة، فيما تعرض عبد الله جمعة للإصابة بشد خفيف في العضلة الخليفة، خلال لقاء الاتحاد.

وشارك أشرف بن شرقي، في جزء من تدريبات الكرة، بمران الزمالك الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، كما شارك عبد الله جمعة في جزء من المران الجماعي، لاسيما وإن اللاعب عاني من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخليفة.

ويستعد الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

و يستعيد الزمالك جهود بعض لاعبيه في مباراة مولودية الجزائر والذين غابوا عن آخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد بسبب عدم قيده أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المولودية عقب الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لإراحته.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.