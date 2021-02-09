شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلم فرجاني ساسي وبن شرقي مقدم الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم مسئولو نادي الزمالك الثنائي المحترف بصفوف الفريق الكروي، التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، مقدم عقد اللاعبان عن الموسم الكروي الحالي، وذلك برفقة باقي اللاعبين.

وطلب الثنائي ساسي وبن شرقي سرعة صرف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، وبالفعل قام النادي الأبيض بسداد مقدم عقود اللاعبان، وفقا لقيمة عقد كل لاعب بالموسم الحالي، ليتم غلق هذا الملف بالوقت الحالي.

وصرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.

كان التونسي فرجاني ساسي قرر تقديم شكوى روتينية ضد نادى الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة لكي يتمكن من المطالبة بها رسميا عقب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالى

ويستعد الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

و يستعيد الزمالك جهود بعض لاعبيه في مباراة مولودية الجزائر والذين غابوا عن آخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد بسبب عدم قيده أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المولودية عقب الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لإراحته.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.