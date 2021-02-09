شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبى بيراميدز لمسحة كورونا والنتيجة تحدد موقف الشناوى وجابر من السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى أروابارينا لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، قبل السفر يوم الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان من أجل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة مسحة كورونا للاعبو بيراميدز غدًا الأربعاء، والتى سيتحدد بناءًا عليها موقف الثنائى أحمد الشناوى حارس المرمى وعمر جابر الذان أصيبا بالفيرس مؤخرًا ودخلال فى العزل المنزلى لحين شفائهما.

كما أصبح من الصعب لحاق عبد الله السعيد ورمضان صبحى ببعثة الفريق المتوجهة إلى أبيدجان، حيث كشف مصدر بالجهاز الفنى لبيراميدز إن عبد الله السعيد مازال يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، ومعاناة رمضان صبحى من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، لافتًا إلى إن الجهاز الطبى يبذل قصارى جهده من أجل العمل على لحاق الثنائى ببعثة الفريق إلا إن الأمر يكاد يكون صعبًا.

ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف جميع المصابين من السفر مع البعثة، غدًا الأربعاء، بعد أن يتم خضوعهم لأختبار طبى أخير.