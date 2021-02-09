شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص تحقيقات لجنة الوزارة مع اتحاد الكرة في اختفاء الكئوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل " الخليج 365 " على نسخة من نص التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب و الرياضة مع موظفي اتحاد الكرة حول إختفاء الكئوس من خزينة الجبلاية خلال السنوات الأخيرة وأهمها كأس الأمم الأفريقية 2010 .

وأجرت لجنة الوزارة تحقيق مع أحمد محب المدير المالي و وليد مهدي و خالد كامل مسئولا المخازن و محمود محمد مدير الحسابات لمعرفة أقوالهم في عملية الجرد التي تتم داخل الاتحاد وكيفية تسليم الكئوس و الدروع الخاصة بالاتحاد وكيفية تسجيل هذه الكئوس و الدروع .

وشهدت اقوال الرباعي اختلاف حول مكان كأس أمم أفريقيا 2010 ومنهم من قال أنها مسئولية الجهاز الإداري لمنتخب 2010 وقتها .

أظهر تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للمراجعة والتفتيش على اتحاد الكرة، إحصاء لعدد الكئوس والميداليات والدروع الموجودة فى خزينة اتحاد الكرة، وعدد الكئوس المفقودة أيضا فى السنوات الأخيرة وتحديدًا وقت حدوث حريق بمقر الجبلاية 2013.

وشهد تقرير اللجنة وجود جرد لعدد الكئوس والدروع والميداليات وأثبتت اختفاء 19 كأسا ودرعا وميداليات، وأبرزهم كأس أمم أفريقيا 2010، بالإضافة إلى كأس الاتحاد العربى 2011 ودرع الاتحاد الكويتي ودرع الاتحاد العربي السعودي وكأس دورة الإمارات، ودرع الاتحاد السوري، وكأس أفريقيا ستانلس ودرع رابطة المعلقين ودرع الاتحاد اللبنانى.



3



4



5



11