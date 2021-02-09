شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي بالأحمر و الأبيض في أولمبياد طوكيو 2021 ويخطر فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو منتخب مصر الأوليمبي خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- يخطرهم فيها باختيار المنتخب للون الأحمر والأبيض لقمصان الفريق خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021.

كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول هو الاختيار الأول بالنسبه له فى قائمة اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى 2021.

وقال شوقى غريب لـ ”الخليج 365”، إن صلاح هو الاختيار الأول للمنتخب فى قائمة المنتخب الأولمبى، حيث تنص اللوائح على أحقية المنتخب الأولمبى فى ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عاما للمشاركة فى الأولمبياد، وأن صلاح الاختيار الأول، وبعده سيتم تحديد اللاعبين الآخرين بناء على احتياجات المنتخب.

وتلقى اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي مخاطبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرهم خلالها بإرسال القائمة الأولية التي تضم اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العالم الجارس 2021.

طلب مسئولو فيفا فى خطابهم إلى اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي إرسال قائمة مفتوحة من اللاعبين ليس لها عدد معين وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل ، على أن تكون الاختيارات النهائية من تلك القائمة ،ولا يحق للمنتخب إضافة أى أسماء جديدة عقب نهاية شهر مارس على أن تكون الاختيارات للقائمة النهائية يوم 30 يونيو من تلك الأسماء.