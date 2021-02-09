شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم رئيساً لبعثة الزمالك في السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولو نادي الزمالك، على تكليف أشرف قاسم المشرف على الكرة بالنادي، برئاسة بعثة الفريق الكروي، في السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وتسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، إلى تجهيز طائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسنغال في إطار توفير كل المتطلبات للفريق في مشواره الإفريقي ولتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد وكذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين ولتفادي انتشار فيروس كورونا .

وتعتبر تلك المواجهة هي ثاني مباريات الزمالك بدور المجموعات حيث يبدأ الزمالك مشواره يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويراقب الجهاز الفني للزمالك الأوضاع داخل نادي مولودية الجزائر عن كثب خاصة بعد إجراء تعديل في تشكيل الجهاز الفني لبطل الجزائر، قبل أيام قليلة من موقعة أفريقيا مما قد يغير في طريقة اللعب المعتادة للفريق.

ويقود مباراة الزمالك وبطل الجزائر طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، وهو حكم يمتلك خبرات كبيرة في المباريات الأفريقية مما أدي لوجود حالة ارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك.