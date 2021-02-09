شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يستعرض "بوست" محمد شريف بعد استبداله التيشريت.. ويعلق:" ليفاندوفسكى حبيب الملايين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض فريق بايرن ميونخ الالمانى "بوست" اللاعب محمد شريف، نجم الأهلي، حيث وجه من خلاله رسالة شكر إلى البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بعد استبداله التيشيرت معه عقب انتهاء المباراة التي فاز بها البافارى بهدفين نظيفين في كأس العالم للأندية أمس.

وكتب فريق بايرن ميونخ، عبر حسابه بموقع تويتر:"محمد شريف لاعب الأهلى: شكرًا لأفضل لاعب في العالم على إهدائي القميص ليفاندوفسكى حبيب الملايين".



بايرن ميونخ الألمانى

و كان شارك محمد شريف نجم الأهلي صورا بعد انتهاء المباراة أمس كانت من بينها صورة تيشيرت ليفاندوفسكى، معلقا: "شكراً لأفضل لاعب في العالم لإهدائه القميص".

من جانب أخر، حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

يشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق علي زي الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلي مراجعة التعليمات الطبية و التسويقية الخاصة بالمباراة.

يذكر ان الأهلي يلتقي بالميراس في الخامسة من مساء بعد ، الخميس، بتقويت القاهرة علي ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

عل صعيد متصل ، يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة الثانية ظهرا بتوقيت الدوحة عبر الفيديو كونفرانس للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلي والرد علي استفسارات الإعلام بشأن المباراة.

ويخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا للمباراة بعد أن منح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء.