شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب في استاد القاهرة غدا ويخضع لمسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي باتشيكو، نقل تدريبات الفريق، غدا الأربعاء، لتقام بإستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرا، بدلا من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر باتشيكو إقامة مران الغد بإستاد القاهرة، ليعتاد لاعبي الزمالك علي أرضية الملعب قبل مواجهة بطل الجزائر بساعات قليلة في أولي مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال.

ويراقب الجهاز الفني للزمالك الأوضاع داخل نادي مولودية الجزائر عن كثب خاصة بعد إجراء تعديل في تشكيل الجهاز الفني لبطل الجزائر، قبل أيام قليلة من موقعة أفريقيا مما قد يغير في طريقة اللعب المعتادة للفريق.

كما يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني لمسحة كورونا غدا الأربعاء فى تمام الساعة الثانية ظهرا، على أن تظهر نتيجة المسحة مساءا فى إطار الاجراءات المتبعة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل المباريات الرسمية بالبطولات الأفريقية، فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل رحلة مولودية الجزائر بالقاهرة منذ الوصول وحتى المغادرة حيث تصل البعثة إلى القاهرة في الثامنة والربع مساء الغد، ثم تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وتتجه لمقر الإقامة في أحد فنادق القاهرة الكبرى بجوار استاد الكلية الحربية.

ويخوض الفريق الجزائري مرانه الأساسي والوحيد في القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، بإستاد القاهرة، وهو نفس توقيت إقامة المباراة، وذلك وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تقضي بخوض الفريق الضيف مرانه الرئيسي على ملعب اللقاء قبل إقامته بـ 24 ساعة.