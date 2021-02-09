شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلى أمام بالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، من المشاركة مع الاهلى أمام فريق بالميراس البرازيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بسبب اختراقهم نظام الفقعة الاحترازية.

وقال الحساب الرسمى للنادى الاهلى على "فيس بوك": "الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بسبب عدم إلتزامهما بالإجرائات الإحترازية".





وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

يشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق علي زي الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلي مراجعة التعليمات الطبية و التسويقية الخاصة بالمباراة.

يذكر ان الأهلي يلتقي بالميراس في الخامسة من مساء بعد ، الخميس، بتقويت القاهرة علي ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

عل صعيد متصل ، يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة الثانية ظهرا بتوقيت الدوحة عبر الفيديو كونفرانس للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلي والرد علي استفسارات الإعلام بشأن المباراة.

يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا للمباراة بعد أن منح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء.

على صعيد متصل ، أجرى حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الاهلي مسحة طبية اليوم الثلاثاء داخل مقر إقامة الفريق والتزما بالتواجد كلا في غرفته وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة الأهلي.