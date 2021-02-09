شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك استعدادًا لمولودية الجزائر × 15 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري ابطال أفريقيا ، حيث يسعى الزمالك لحسم الفوز في المباراة التي ستقام علي استاد القاهرة للمنافسة علي التأهل إلى دور الـ 8 في البطولة.

وشارك أشرف بن شرقي، في جزء من تدريبات الكرة، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، والتي تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

كما شارك عبد الله جمعة في جزء من المران الجماعي، لاسيما وإن اللاعب يعاني من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخليفة، تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري الأخير ببطولة الدوري الممتاز.

وخضع أيمن حفني لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي، حيث يخضع أيمن حفني في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك، إخطارا رسميًا من نظيره مولودية الجزائر، بموعد وصول الفريق الجزائري إلى القاهرة، وتفاصيل رحلته ومن المقرر أن يصل النادي الجزائري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ويخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء الخميس على استاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء، على ان يغادر مصر فى اليوم التالى للمباراة.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.