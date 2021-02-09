شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. انتخابات اتحاد الكرة الجديدة لمدة 3 سنوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري لكرة القدم أن الانتخابات المقبلة للجبلاية ستكون لمدة 3 سنوات فقط وليس أربعة سنوات كما هو متعارف عليه في لائحة اتحاد الكرة في كل انتخابات يتم إقامتها.

تابع المصدر لـ " الخليج 365 " ان الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة ستكون لمدة 3 سنوات وذلك بسبب الدورة الأوليمبية ،التي ستكون في 2024 ، حيث تنص اللائحة على إقامة الانتخابات بعد إنتهاء الدوري الأوليمبية ، ومن المتعارف أن تقام انتخابات اتحاد الكرة بعد إنتهاء اوليمبياد 2021 في أغسطس أوسبتمبر المقبل ، وبالتالي سيكون الفارق بين الانتخابات الحالية والمقبلة 3 سنوات.

فى سياق مغاير، أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جاهزية الوزارة لانتخابات اتحاد الكرة رغم تداعيات فيروس كورونا، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وزارة الشباب والرياضة جاهزة لأى احتمال بشأن الانتخابات المقبلة، اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تناقش حالياً كل التفاصيل مع الاتحاد الدولى الفيفا".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، "نترقب معرفة كل الأمور المتعلقة بملف انتخابات اتحاد الكرة، ودون أدنى أى شك سيكون أعضاء اللجنة مصريين وليسوا من جنسيات أخرى".

وحددت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة 30 سبتمبر المقبل موعداً لانتهاء مسابقة الدورى العام الموسم الجارى 2020 -2021، بعدما وافقت اللجنة على توقف المسابقة شهرا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا فى شهر يوليو المقبل، بناء على طلب الأندية التى اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.