الزمالك ينفي طلب باتشيكو استبدال مدرب حراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

نفى أشرف قاسم المشرف على فريق نادي الزمالك، طلب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الاستغناء عن خدمات مدرب الحراس في جهازه الفني.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة باتشيكو في رحيل عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى واستبداله بأخر أجنبي، وهو ما نفاه أشرف قاسم تماماً.

وأكد قاسم أن مدرب الحُراس يقوم بدوره على أكمل وجه في الوقت الحالي، ولم تكن هناك أي مطالب من باتشيكو حول رحيله واستبداله بأي مدرب أخر.

وأشار قاسم إلى أن الأهداف القليلة التي يستقبلها الزمالك من بين الدلائل على ارتفاع مستوى حراس المرمى وسير العمل مع مدربهم بالشكل الأمثل في الوقت الحالي.