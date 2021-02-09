بالمجان.. بي إن سبورتس تعلن قنواتها الناقلة للقاء الأهلي وبالميراس ونهائي المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، نقل مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي عبر قناتها المفتوحة.

ووفقًا لما ذكرته القناة عبر موقعها الرسمي، فإن لقاء الأهلي وبالميراس سينقل عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، في تمام الخامسة مساءً يوم الخميس القادم، وبدون استديو تحليلي.

كما ستنقل القناة المفتوحة أيضًا لقاء بايرن ميونخ الألماني مع تيجريس أونال المكسيكي في نهائي مونديال الأندية في تمام الثامنة من مساء الخميس.

الجدير بالذكر أن بي إن سبورتس أعلنت أيضًا نقل المباراتين عبر قناتيها المشفرتين رقم 1 و11 ولكن مع إذاعة الاستديو التحليلي قبلهما وبعدهما.