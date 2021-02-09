بعد غياب الشحات وكهربا.. ما هي حلول الأهلي أمام بالميراس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تأكد غياب الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا عن قائمة النادي الأهلي في مواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

غياب ثنائي الأهلي جاء بقرار من "فيفا" بسبب اختراقهما القواعد المفروضة على الأندية المُشاركة في البطولة، وذهابهم نحو مدرجات الجماهير لمصافحة نجم وأسطورة الفريق محمد أبو تريكة.

وبات السؤال الأكثر تداولاً بين جمهور الأهلي وكرة القدم المصرية الذي يترقب صدام بطل إفريقيا مع بطل أمريكا الجنوبية، حول من يُمكنه تعويض الثنائي أمام بالميراس.

جناج وحيد

في النادي الأهلي بالوقت الحالي لا يوجد لاعب جناح بخلاف حسين الشحات ومحمود كهربا يُشارك باستمرار في هذا المركز سوى طاهر محمد فقط، وهو الذي شارك في أول مباراتين في مركز الجناح الأيسر.

وبغياب حسين الشحات وكهربا تأكدت مشاركة طاهر محمد للمباراة الثالثة على التوالي في المونديال منذ البداية، وعلى الأرجح سيشارك في نفس مركزه على الرواق الأيسر إلا إذا قرر موسيماني توظيف لاعب أخر في مركزه والدفع به إلى الجهة اليمنى.

خيارات متعددة

في قائمة الأهلي هناك أكثر من لاعب يُمكنه أن يشغل مركز الجناح ومن أبرزهم صلاح محسن مهاجم الفريق الذي يجيد اللعب تحت المهاجم وعلى طرفي الملعب في الهجوم.

كما يُمكن لمهاجم الفريق وهدافه محمد شريف اللعب في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر والدخول إلى عمق منطقة الجزاء، إذا قرر موسيماني عدم الدفع به في مركز المُهاجم.

ويُعد النيجيري المنسي جونيور أجايي خياراً إضافياً عند موسيماني، لكن غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة وعدم اكتمال لياقته الفنية والبدنية يجعل مُشاركته أمراً مستبعداً.

تغيير الطريقة

قد يعتمد موسيماني على تغيير طريقة اللعب وتحويلها إلى 4-4-2 أمام بالميراس باللعب بثنائي هجومي، والاعتماد على ثنائي وسط على الأطراف بمهام دفاعية أكبر، ويُمكن لطاهر أن يشغل مركزه الطبيعي في الجهة اليسرى.

وفي الجهة اليمنى قد يستعين بيتسو موسيماني بأكرم توفيق ليُعاون محمد هاني في الجبهة اليُمنى دفاعياً ويحاول تقديم العون الهجوم للثنائي الأمامي.

لكن غياب علي معلول المحتمل عن المواجهة يشير إلى أن الكرات العرضية ستكون أقل من المُعتاد، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة الفريق الذي يشارك بثنائي هجومي في طريقة 4-4-2.

وفي النهاية لن يكون أمام موسيماني متسع من الوقت للتفكير في كيفية إيجاد الحل لغياب حسين الشحات ومحمود كهربا، حيث تتسارع عقارب الساعة لتقود الجميع نحو موعد المباراة يوم الخميس، ولذلك على المدرب الجنوب إفريقي الوصول إلى الحل في أسرع وقت لإعداد الخطة وفقاً له في التدريب الأخير مساء الأربعاء قبل المُباراة.