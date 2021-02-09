"آسف جدا".. أبو تريكة يعلق على إيقاف الشحات وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعتذر محمد أبوتريكة، أسطورة الأهلي والكرة المصرية، عن تسببه في إيقاف حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الفريق بعد قرار فيفا بحرمانهما من المشاركة في مباراة بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية.

وكتب أبوتريكة، في تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهًا حديثه للشحات وكهربا: "أنا آسف جدًا، والبركة في باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".

وكان الشحات وكهربا توجها بشكل عفوي لمصافحة محمد أبوتريكة في المدرجات بعد نهاية مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، التي انتهت بخسارة الأحمر أمس الاثنين.

وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه حرمان الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن إيقاف الشحات وكهربا جاء بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن الأهلي سيواجه بالميراس مساء الخميس المقبل على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.