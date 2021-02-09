باتشيكو يقرر نقل مران الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لمولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، نقل مران الفريق غدا الأربعاء إلى ملعب استاد القاهرة الدولى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، الجمعة المقبلة على نفس الملعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الفريق ليؤدي مرانه الأخير بملعب النادي الخميس المقبل بعدها يختار المدير الفني قائمة مباراة بطل الجزائر للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديدة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، وتضم المجموعة فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.