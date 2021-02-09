الأهلي يكشف لمصراوي نتيجة مسحة الشحات وكهربا بعد قرار فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن إيقاف الشحات وكهربا جاء بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، التي انتهت بخسارة الأحمر.

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي إن الشحات وكهربا خضعا للعزل بعيداً عن الفريق، وقاما بإجراء مسحة إضافية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أنه رغم سلبية نتيجة المسحة التي خضعا لها، إلا أن فيفا أصدر قراره باستبعادهما من المباراة.

وكان الشحات وكهربا توجها بشكل عفوي لمصافحة محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية والجماهير في المدرجات بعد نهاية مباراة بايرن.

وخسر الأهلي بثنائية نظيفة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم الأندية، ليتأهل الفريق البافاري إلى المباراة النهائية.

يُذكر أن الأهلي ٍسيواجه بالميراس مساء الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.