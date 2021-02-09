نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة “ريال مدريد وخيتافي”، في اهم مباريات اليوم الثلاثاء 9-2-2021، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مواجهة ريال مدريد وخيتافي على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة موفي ستار لاليجا.

وتقام مباراة ريال مدريد وخيتافي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بإدارة من الحكم الاسباني “خافير ألبيرولا روخاس”، وتنطلق بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

بعد تعرضه لخسارة مهينة بنتيجة (2-1) من قبل ليفانتي في آخر مباراة له على أرضه، أصبح ريال مدريد يحتاج إلى معجزة من أجل اللحاق بمتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني “أتلتيكو مدريد”، رغم فوز النادي الملكي في الجولة الماضية “هويسكا” بصعوبة بالغة.

ويتواجد “ريال مدريد” في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 43 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 13 لقاء، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 37 هدف، وتلقت شباكه 19، ويبتعد المرينجي عن صاحب المركز الثاني “برشلونة” بفارق الأهداف، ويفصله 8 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد” مع إمتلاك الأخير مباراتين مؤجلتين أمام “ليفانتي وأثلتيك بيلباو”.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بظروف استثنائية صعبة، إذ يتوفر للمدرب زين الدين زيدان 12 لاعب فقط من قائمة الفريق الأول وذلك بسبب إصابة كل من، “داني كارفخال، إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ألفارو أودريوزولا، سيرخيو راموس، رودريجو جويس، وفيدريكو فالفيردي”، بالإضافة إلى غياب “توني كروس” لتراكم البطاقات الصفراء.

واستدعى زيدان 4 لاعبين من أكاديمية ريال مدريد لتكتمل قائمة الفريق أمام خيتافي، وهم المدافع “ميجيل جوتيريز”، وثلاثي خط الوسط “مارفين بارك، سيرجيو أريباس، أنطونيو بلانكو”.

في المقابل، يمر فريق مدينة مدريد “خيتافي” بفترة صعبة هو الآخر، إذ حقق 3 انتصارات فقط من العشر مباريات الأخيرة التي خاضها في الدوري الاسباني، وتعادل في 2، وتلقى 5 هزائم، ولم يتذوق طعم الانتصار منذ 3 جولات.

ويقبع خيتافي في المركز 13، وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 21 مباراة، انتصر في 6 مباريات، وتعادل في 3، وتعرض للخسارة 9 مرات، وسجل لاعبوه 17 هدف، واهتزت شباكه 26 مرة.

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