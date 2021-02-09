نتيجة مباراة يوفنتوس والانتر فى كأس ايطاليا اليوم

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس والانتر فى كأس ايطاليا، فى إحدي أهم مباريات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، فى إياب الدور نصف النهائي.

ولم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط ومنها بي إن سبورتس على حقوق بث كأس ايطاليا، وننقله لكم بشكل حصري، كما ينقل على قناة راي 1 الايطالية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الايطالي على موقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

تقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم، وتنطلق فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش.

كان يوفنتوس قد وضع قدمًا في نهائي كأس ايطاليا بفوزه على الانتر بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا الثلاثاء الماضي، سجل هدفي اليوفي النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، بينما سجل هدف الانتر الارجنتيني “لاوتارو مارتينيز”.

وحقق يوفنتوس الفوز في مواجهته السابقة بالدوري الإيطالي أمام روما بهدفين دون رد، وكذلك إنتر ميلان تغلب على فيورنتينا بهدفين نظيفين.

وسيواجه الفائز من مباراة يوفنتوس والانتر المتأهل من الطرف الثاني لنصف النهائي “نابولي وأتلانتا”.

وصعد الانتر إلى هذا الدور بعد فوزه على فيورنتينا في دور 16 بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة انتصر على جاره “ميلان” في دور ربع النهائي، في مباراة ملحمية شهدت 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وركلة جزاء في الوقت الأصلي.

في المقابل انتصر يوفنتوس على “جنوى” في دور 16 بنتيجة (3-2)، قبل ان يزيح “سبال” من طريقه في ربع النهائي بأربعة أهداف نظيفة.

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