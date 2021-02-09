مانشستر يونايتد يواجه ريال سوسيداد على أرض محايدة في الدوري الأوروبي

يطل فيروس كورونا من جديد برأسه في الصورة، لقلب أوراق كافة المسابقات الرياضية على مستوى العالم، وهذه المرة مع بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني على ملعب الأخير “أنويتا” في 18 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، نقل المباراة إلى مدينة تورينو الإيطالية،بسبب ظروف فيروس كورونا وعمليات الطيران في إسبانيا.

ويرجع ذلك لقيام الحكومة الإسبانية بفرض قيود؛ بمنع الرحلات القادمة من إنجلترا، بسبب انتشار السلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

بينما، لن تتأثر مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد يوم 25 فبراير الجاري، نظرًا لقيام الحكومة البريطانية؛ باستثناء نخبة الرياضيين من قواعد الحجر الصحي من أجل دخول البلاد.

في الوقت ذاته تم نقل مباراة بنفيكا البرتغالي وآرسنال الإنجليزي في البطولة ذاتها (الدوري الأوروبي) من العاصمة البرتغالية لشبونة إلى نظيرتها الإيطالية روما.

جدير بالذكر أن مواجهة ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تم نقلها من ألمانيا إلى العاصمة المجرية “بودابست”.

كذلك من المتوقع أن تُنقل مباراة أتليتكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا أيضًا، من إسبانيا إلى العاصمة البولندية “وارسو”.