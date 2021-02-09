شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يعتذر لكهرباء وحسين الشحات بسبب «الحرمان من مباراة بالميراس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، للاعبي المارد الأحمر محمود كهرباء وحسين الشحات، بعدم حرمانهما من المشاركة في المباراة المقبلة في كأس العالم للأندية، بسبب مصافحتهما له عقب مباراة بايرن ميونيخ.

وقال أبوتريكة، في حسابه على «تويتر»، مساء الثلاثاء: «انا اسف جدا والبركة في باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا».

وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس. وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.