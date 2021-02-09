شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو ينقل مران الزمالك إلى استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نقل مران الفريق غدا الأربعاء إلى ملعب استاد القاهرة الدولى استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقررة إقامته الجمعة المقبل على نفس الملعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويعود الفريق ليؤدي مرانه الأخير بملعب النادي الخميس المقبل، بعدها يختار المدير الفني قائمة مباراة بطل الجزائر للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديدة.