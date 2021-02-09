شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي تعليقا على الهزيمة من البايرن: «اللاعبون خائفون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد فكرى، الطبيب النفسى السابق للنادى الأهلي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن أي لاعب يحتاج إلى شق نفسي للتعامل عليه معه، مشيرا إلى أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، طلبه للعمل معه، ولكن طوال الفترة الماضية، لم يتم الاستعانة بأى طبيب نفسي للتعامل مع اللاعبين وإعدادهم نفسيا.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على الذي يذاع على قناة «الحدث اليوم»: «إعداد اللاعب نفسيا لا يعني بالمرة أنه مريض نفسي، أي لاعب للنادي الأهلي يبص للسوشيال ميديا وضغطها بأن بايرن موينخ بيكسب اسكور كبير على فرق كبيرة، لازم يخاف وينهزم نفسيا».

وقال: «اللاعبين بيخافوا من التحفيل على السوشيال ميديا، فتلاقي الفرقة طول الوقت بتدافع وبتلعب بخوف، الأهلي لعب وخسر من بايرن ميونخ في آخر دقيقة في عهد مانويل جوزيه والأهلي أدى مباراة رائعة، مكنش في الزخم والضغط بتاع السوشيال ميديا وقتها».