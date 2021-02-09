شكرا لقرائتكم خبر الهلال يدك العين بالخمسة ويصعد للوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بسوبر هاتريك للفرنسي بافمتيبي قوميز منها ثلاث جزائيات على التوالي سجلها المحترف الفرنسي بافمتيبي قوميز عند الدقائق (55,49,8, 78) في مرمى فريق العين، صعد فريق الهلال إلى وصافة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخماسية نظيفة اختتمها قائد الفريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ 90+4، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 بـ33 نقطة، كما اعتلى قوميز صدارة هدافي الدوري بـ 12 هدفا، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين بملعب الملك سعود بالباحة.

واحتسب حكم الساحة عبدالله الحربي (درجة أولى) بمساعدة حكم تقنية الـVAR الدولي تركي الخضير ثلاث ضربات جزاء.

وساهمت الأخطاء الفردية التي وقع بها مدافعو العين الذين عجزوا عن التحرر من المركز الأخير بعد أن بقوا على رصيدهم السابق بـ 13 نقطة من أصل 17 مواجهة كروية في الدوري، في جملة ضغوطات نحو البقاء في أول موسم لهم في دوري الكبار.

وبدأ العين بقيادة مدربه الإسباني بابلو ماشين الذي قاد أول مباراة للعين بعد إقالة الألماني سكيبه، متحفظا في الشوط الأول الذي شهد هدفي الهلال الأولين وندرة في الهجمات من الجانبين، حيث كانت الخطورة حاضرة في كرتين إلا أن حارس الهلال حبيب الوطيان تصدى لهما من أمادو موتاري، وأخرى كاد مدافع الهلال محمد جحفلي أن يحرج بها فريقه بتعامله مع إحدى الكرات الرأسية.

فيما الشوط الثاني شهد تحررا هجوميا من قبل العين وأخذ بتهديد مرمى الهلال بأكثر من كرة خطرة عن طريق موتاري وخوانبي أنور في الثلث الأول من هذا الشوط. وارتفعت شهية التسجيل لدى الهلال في آخر دقائق المباراة بعد أن شهدت جملة تغييرات بعد مضي الربع الأول من الشوط الثاني.

مكاسب الهلال:

استرداد القوة الهلالية بعد الخسارة الثلاثية من أبها في الجولة الماضية.

عودة هداف الفريق قوميز بسوبر هاتريك والصعود إلى قائمة الهدفين بـ12 هدفا.

تسجيل الدولي عبدالله الحمدان مشاركته الأولى بعد انتقاله من الشباب.

عززت التبديلات بدخول أمير كردي وناصر الدوسري وعبدالله الحمدان وصالح الشهري وفواز الطريس نفس الفريق.

لماذا خسر العين؟