الهلال يدك العين بالخمسة ويصعد للوصافة

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واحتسب حكم الساحة عبدالله الحربي (درجة أولى) بمساعدة حكم تقنية الـVAR الدولي تركي الخضير ثلاث ضربات جزاء.وساهمت الأخطاء الفردية التي وقع بها مدافعو العين الذين عجزوا عن التحرر من المركز الأخير بعد أن بقوا على رصيدهم السابق بـ 13 نقطة من أصل 17 مواجهة كروية في الدوري، في جملة ضغوطات نحو البقاء في أول موسم لهم في دوري الكبار.
وبدأ العين بقيادة مدربه الإسباني بابلو ماشين الذي قاد أول مباراة للعين بعد إقالة الألماني سكيبه، متحفظا في الشوط الأول الذي شهد هدفي الهلال الأولين وندرة في الهجمات من الجانبين، حيث كانت الخطورة حاضرة في كرتين إلا أن حارس الهلال حبيب الوطيان تصدى لهما من أمادو موتاري، وأخرى كاد مدافع الهلال محمد جحفلي أن يحرج بها فريقه بتعامله مع إحدى الكرات الرأسية.
فيما الشوط الثاني شهد تحررا هجوميا من قبل العين وأخذ بتهديد مرمى الهلال بأكثر من كرة خطرة عن طريق موتاري وخوانبي أنور في الثلث الأول من هذا الشوط. وارتفعت شهية التسجيل لدى الهلال في آخر دقائق المباراة بعد أن شهدت جملة تغييرات بعد مضي الربع الأول من الشوط الثاني.
مكاسب الهلال:
- استرداد القوة الهلالية بعد الخسارة الثلاثية من أبها في الجولة الماضية.
- عودة هداف الفريق قوميز بسوبر هاتريك والصعود إلى قائمة الهدفين بـ12 هدفا.
- تسجيل الدولي عبدالله الحمدان مشاركته الأولى بعد انتقاله من الشباب.
- عززت التبديلات بدخول أمير كردي وناصر الدوسري وعبدالله الحمدان وصالح الشهري وفواز الطريس نفس الفريق.
- الأخطاء الفردية لمدافعي الفريق التي تسببت في 3 ضربات جزاء
- نقص انسجام الفريق لدخول بعض العناصر الكروية بعد تبديلات الفترة الشتوية
- احتياج المدرب بابلو ماشين للوقت للتعرف على فريقه بشكل أكبر.
- خمسة الهلال وضعته كأضعف دفاع في الدوري بولوج 35 هدفا في مرماه.
- تغييرات الفريق لم تضف أي جديد على الفريق.
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