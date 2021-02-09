بهدف الدقائق الأخيرة.. حمدالله ينقذ النصر أمام الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر فريقه من الخسارة أمام مضيفه الفتح بعد أن أدرك هدف التعديل في الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء بالدقيقة 97.وكان الفتح هو البادئ بالتسجيل عن طريق البيروفي كريستيان كويفا بالدقيقة (90) في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتفع رصيد النصر للنقطة 25 بالمركز الخامس، بينما تقدم الفتح للنقطة 20 بالمركز الثالث عشر. كيف ظهر الفتح؟ انضباط تكتيكي عال فرضه المدرب البلجيكي يانييك فييرا ألغى خطورة النصر.

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