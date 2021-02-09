300 يوم على انطلاق سباق فورمولا 1 في جدة

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وتم إطلاق الساعة رسميا في حفل خاص أقيم على كورنيش جدة حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، لتعلن العد التنازلي لثلاثمئة يوم حتى انطلاق السباق التاريخي.وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل «بعد أشهر قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأول في تاريخ المملكة، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدة، في ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن تفاصيل حلبة السباق النهائية لا تزال طي الكتمان في الوقت الراهن، غير أن المشجعين يتوقعون مسارا مشوقا مصمما بحيث يسمح للسيارات بالانطلاق بسرعات هائلة ويتيح للسائقين فرصا لتجاوز بعضهم بعضا.
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