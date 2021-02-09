إشبيلية يواجه برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق إشبيلية إلى تكرار إنجازه عام 2010 عندما أطاح ببرشلونة في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، وذلك عندما يستضيفه اليوم على ملعب رامون سانشيس بيسخوان في ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الـ119 للمسابقة.

وكان إشبيلية تغلب على برشلونة 2-1 في عقر داره في كامب نو، قبل أن يخسر إيابا في الأندلس ويبلغ ربع النهائي في طريقه إلى اللقب الخامس والأخير في المسابقة عندما تغلب على اتلتيكو مدريد 2- صفر في المباراة النهائية.

وحجز الفريقان بطاقتيهما إلى دور الأربعة بصعوبة وتحديدا برشلونة الذي حقق (ريمونتادا) مثيرة أمام مضيفه غرناطة محولا تخلفه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 88 إلى فوز 5-3 بعد التمديد، واحتاج قبلها إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة رايو فايكانو من الدرجة الثانية، فيما وضع إشبيلية حدا لمغامرة الميريا من الدرجة الثانية بالفوز عليه 1- صفر، وتغلب قبلها على فالنسيا بطل 2019 بثلاثية نظيفة.