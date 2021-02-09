إشبيلية يواجه برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا

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وكان إشبيلية تغلب على برشلونة 2-1 في عقر داره في كامب نو، قبل أن يخسر إيابا في الأندلس ويبلغ ربع النهائي في طريقه إلى اللقب الخامس والأخير في المسابقة عندما تغلب على اتلتيكو مدريد 2- صفر في المباراة النهائية.وحجز الفريقان بطاقتيهما إلى دور الأربعة بصعوبة وتحديدا برشلونة الذي حقق (ريمونتادا) مثيرة أمام مضيفه غرناطة محولا تخلفه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 88 إلى فوز 5-3 بعد التمديد، واحتاج قبلها إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة رايو فايكانو من الدرجة الثانية، فيما وضع إشبيلية حدا لمغامرة الميريا من الدرجة الثانية بالفوز عليه 1- صفر، وتغلب قبلها على فالنسيا بطل 2019 بثلاثية نظيفة.
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