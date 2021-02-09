بقيادة الشابي.. فرقة أبها تعزف أجمل الألحان

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واستطاع أبها بقيادة الشابي وبعد مرور 17 جولة جمع 24 نقطة مكنته من احتلال المركز الـ8 في سلم الترتيب، وتفصله عن صاحب المركز الرابع 4 نقاط فقط، وهو المركز الذي يمني النفس به أبها ضمن رباعي المقدمة.وحقق أبها هذا الموسم نتائج ومستويات كبيرة فرض بها احترامه على الجميع، خاصة أنه استطاع هزيمة النصر ثم الاتحاد وأخيرا الانتصار على الهلال في المباراة الشهيرة والمثيرة، بعدما سجل أبها هدف الفوز في ثوانيها الأخيرة ليحقق فوزا
تاريخيا على الهلال في عقر داره.
وعززت إدارة أبها التي بذلت كل ما تملك لصناعة فريق مشرف لا يستهان به، صفوف الفريق بصفقات عدة صيفا، كان أبرزها التعاقد مع المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرح بنظام الإعارة قادما من الحزم، وكان لهذا التعاقد دور كبير في وصول أبها لتحقيق نتائج متميزة كون كارلوس يتصدر هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.
لماذا استمر أبها في تحقيق نتائج مميزة
- الاستقرار الفني بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.
- التعاقد مع المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرح.
- عقد صفقات محلية عدة كان أبرزها صالح العمري.
- الحارس المميز عبدالعالي محمدي كان له دور كبير في عدد من الانتصارات.
- يحتل المركز الـ8 برصيد 24 نقطة.
- لعب 17، فاز 7، تعادل 3، خسر 7.
- الفارق النقطي بين أبها وصاحب المركز الرابع 4 نقاط.
- حقق الفوز أمام النصر والاتحاد وأخيرا الهلال.
- يتصدر قائمة هدافي الدوري مهاجم أبها كارلوس.
- لعب على أرضه 8 مباريات، فاز 3، تعادل 3، خسر 2.
- لعب خارج أرضه 9 مباريات، فاز 4، خسر 5.
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