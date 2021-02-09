شكرا لقرائتكم خبر تدخل جراحي يغيب هنريكي الاتحاد 8 لقاءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق مع مركز طبي متخصص في علاج إصابات الملاعب في البرازيل لإجراء عملية جراحية في مشط القدم للمحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول الكروي برونو هنريكي.

وبدأت إدارة النادي في ترتيب إجراءات السفر للاعب لاسيما وأن تشخيص إصابته كسر إجهادي مما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

وستكون أولى غيابات هنريكي عن الديربي أمام الأهلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما سيغيب هنريكي عن سلسلة من اللقاءات التي تعقب الديربي وهي مواجهات التعاون والفيصلي والقادسية والوحدة والشباب والرائد إضافة لمواجهة الفتح في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ميدانيا اعتمد المدير الفني للفريق الأول الكروي فابيو كاريلي طريقة جديدة لتحفيز اللاعبين في إطار التحضيرات لمواجهة الأهلي المرتقبة دمج فيها الجانب المعنوي والفني.

بدورها رصدت إدارة النادي مكافأة مالية مجزية حال فوزهم على الأهلي لاستمرار حصد النقاط الإيجابية مما سينعكس على الفريق فنيا ومعنويا.