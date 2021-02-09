شكرا لقرائتكم خبر عن "الششتاوي": تنظيم مصر لبطولة العالم لليد سيدرس في جميع أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ممدوح الششتاوي، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة كأس العالم، التي أقيمت في مصر خلال شهر يناير المنقضي، ان تنظيم مصر كان للبطولة، فاق كل التوقعات.

وأضاف الششتاوي، أن إقامة البطولة، في مثل هذه الظروف الإستثنائية، التي يعيشها العالم اجمع، اكد للجميع، ان مصر ستظل رائدة في كافة المجالات.

وشدد الششتاوي، على أن التجربة المصرية في استضافة البطولة، في هذا الوقت الدقيق، ستدرس فيي جميع انحاء العالم.