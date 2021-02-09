شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة ناشئين من الإسماعيلي تحت مراقبة «يوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، خمسة ناشئين من أبناء النادي مواليد 99 تحت المراقبة، خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني، من جهازه المعاون، كتابة تقرير مفصل عن مستواهم الفني والبدني، خلال الفترة المقبلة.

واللاعبون الخمسة، هم الحارس عبدالرحمن صلاح، والمدافع عمر هنيدي، وثنائي الوسط، محمد الضرف، ومحمد سليمان، والمهاجم مروان شوقي.