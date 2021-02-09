شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ بشأن لقاء مانشستر يونايتد وسوسيداد في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، نقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي إلى إيطاليا.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن مباراة ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي، نقلت من سان سيباستيان إلى تورينو بسبب القيود المفروضة في إسبانيا على السفر، بسبب سلالات كوفيد-19 الجديدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، نقل المباراة المقررة يوم 18 فبراير الجاري، إلى ستاد يوفنتوس الإيطالي في مدينة «تورينو».