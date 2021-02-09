شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم بالميراس يحلم بهز شباك الأهلي مجدداً بعد 15 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد مرور 15 عاما على مواجهة فريق إنترناسيونال البرازيلي والأهلي في مونديال الأندية نسخة 2006، يحلم المهاجم البرازيلي لويز أدريانو، نجم بالميراس، الحالي، وإنترناسيونال السابق، بهز شباك المارد الأحمر مجددا خلال لقاء الخميس الذي يتصارع الفريقان على الميدالية البرونزية.

كان لويز أريانو، هداف بالميراس الحالي، نجج في تسجيل هدفا خلال لقاء الأهلي وإنترناسيونال بمونديال 2006، برأسية مميزة، بعدما هرب من رقابة المدافع عماد النحاس، وأسكن الكرة داخل شباك الحارس عصام الحضري.